Начертите две пересекающиеся прямые и выберете на одной из них отвезок который имеет общую точку с другой прямой укажите точку которая лежит на одной из этих прямых но не принадлежит выбранному отрезку

Геометрия

Начертите две пересекающиеся прямые и выберете на одной из них отвезок который имеет общую точку с другой прямой укажите точку которая лежит на одной из этих прямых но не принадлежит выбранному отрезку

Автор: Гость