Начертите две пересекающиеся прямые и выберете на одной из них отвезок который имеет общую точку с другой прямой укажите точку которая лежит на одной из этих прямых но не принадлежит выбранному отрезку
Геометрия
Начертите две пересекающиеся прямые и выберете на одной из них отвезок который имеет общую точку с другой прямой укажите точку которая лежит на одной из этих прямых но не принадлежит выбранному отрезку
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Гость:
Чллуращаосллулаолвоарклаоьь
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