Найди значения сумм 25+1 25+2 25+3 25+4 25+5

Математика
Найди значения сумм 25+1 25+2 25+3 25+4 25+5
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