В за три дня посадили 210 деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из этих ??ней, если в первый день деревьев посадили в 2 раза меньше, чем во второй, а в третий на 10 деревьев больше, чем в первый?
Математика
В за три дня посадили 210 деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из этих ??ней, если в первый день деревьев посадили в 2 раза меньше, чем во второй, а в третий на 10 деревьев больше, чем в первый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 день 40 деревьев , 2 день 50 деревьев ,3 день 80 деревьев
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