В за три дня посадили 210 деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из этих ??ней, если в первый день деревьев посадили в 2 раза меньше, чем во второй, а в третий на 10 деревьев больше, чем в первый?

Математика

В за три дня посадили 210 деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из этих ??ней, если в первый день деревьев посадили в 2 раза меньше, чем во второй, а в третий на 10 деревьев больше, чем в первый?

Автор: Гость