На уроке дети писали трудный диктант разобрать предложение по членам разобрать существительные ( 3 слова ) по образцу по такой схеме 1.(слово) (падежный вопрос)-сущ. 2. нач.ф. - (слово). 3.(род), (склонение). 4.в форме...

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На уроке дети писали трудный диктант - О ком говорится в предложении? О детях - Подлежащее Дети делали что? Писали - Сказуемое Писали что? Диктант - Дополнение Диктант какой? Трудный - Определение Писали где? На уроке - Обстоятельство Дети - Им.п. - сущ Нач.ф. - Дети Род - Мн. ч , род не определяется В форме Им.п Мн.ч Дети на уроке Диктант - Вн.п. - сущ нач.ф - Диктант Род - м.р 2 скл В форме Вн. п ед.ч Трудный диктант На уроке - П.п - cущ нач.ф - Урок Род - м.р 2 скл В форме П.п ед.ч Трудный урок