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Помогите с 4 ))) Умаляю,срочно...
Математика
Помогите с 4 ))) Умаляю,срочно...
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Гость:
3+5+6-3=12 а 12 частиц
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