2)Помогите срочно пожалуйста завтра зачет по физике пожалуйста ......ответьте на вопрос как можно понятние и сокращение чтоб легко запомнилось ! Средняя скорость. Мгновенная скорость. Относительность движения. Закон сложен...

Гость: Гость:

Средняя скорость - это физическая величина,обусловленная неравномерным движением материальной точки, равная отношению пройденного пути ко времени движения. u = S1 + S2 + S3.../( t1 + t2 + t3...). Мгновенная скорость - скорость тела в определённый момент времени. Величины, зависящие от выбора системы отсчета, в которой производится их измерение, называют ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ. Закон сложения скоростей ( его сокращённо не написать, ибо это закон ) - Скорость тела относительно неподвижной системы отсчета равна векторной сумме скорости тела относительно подвижной системы отсчета и скорости подвижной системы отсчета относительно неподвижной. Разберём это так, например плывёт лодка, течение перпендикулярно ей, скорость катера относительно берега будет равна векторной сумме скоростей этих тел ( складываешь как обычные вектора ).