Прочитайте Составьте из данных слов скороговорку шёл двор Егор Топор через забор

Русский язык
Прочитайте Составьте из данных слов скороговорку шёл двор Егор Топор через забор
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шел Егор через двор , прыг через забор, а там топор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Лексическое слово класс по словарю
Ответить
Химия
Расположите элементы в порядке возрастания их металлических свойств: Ga, Al, B; ответ поясните. Помогите пожалста
Ответить
Математика
Найдите значение выражения: -b,если b=1,55*25/31+3 29/30:0,4
Ответить
Математика
В за три дня посадили 210 деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из этих ??ней, если в первый день деревьев посадили в 2 раза меньше, че...
Ответить
Русский язык
На уроке дети писали трудный диктант разобрать предложение по членам разобрать существительные ( 3 слова ) по образцу по такой схеме 1.(с...
Ответить