Прочитайте Составьте из данных слов скороговорку шёл двор Егор Топор через забор
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Прочитайте Составьте из данных слов скороговорку шёл двор Егор Топор через забор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шел Егор через двор , прыг через забор, а там топор
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