Расположите элементы в порядке возрастания их металлических свойств: Ga, Al, B; ответ поясните. Помогите пожалста

Химия
Расположите элементы в порядке возрастания их металлических свойств: Ga, Al, B; ответ поясните. Помогите пожалста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B, Al, GaВ группе металлические свойства увеличиваются

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите значение выражения: -b,если b=1,55*25/31+3 29/30:0,4
Ответить
Математика
В за три дня посадили 210 деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из этих ??ней, если в первый день деревьев посадили в 2 раза меньше, че...
Ответить
Русский язык
На уроке дети писали трудный диктант разобрать предложение по членам разобрать существительные ( 3 слова ) по образцу по такой схеме 1.(с...
Ответить
Математика
Помогите с 4 ))) Умаляю,срочно...
Ответить
Английский язык
Помогите срочно!!!! умоляю!!
Ответить