Расположите элементы в порядке возрастания их металлических свойств: Ga, Al, B; ответ поясните. Помогите пожалста
Химия
Расположите элементы в порядке возрастания их металлических свойств: Ga, Al, B; ответ поясните. Помогите пожалста
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B, Al, GaВ группе металлические свойства увеличиваются
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