Лексическое слово класс по словарю
Русский язык
Лексическое слово класс по словарю
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Гость:
Словарными словами называются такие слова, написание которых не соответствует произношению и не подчиняется никаким известным правилам русского языка, поэтому, чтобы писать грамотно, написание этих слов приходится запоминать.
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