Сдоварный слова с предлогами земляника,малина,яблоко,пшеница,овощи,горох,картлфель,огород,огурец,помидор,урожай,капуста,марковь помогите пожалуйста эти слова написать с передлогами

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Сдоварный слова с предлогами земляника,малина,яблоко,пшеница,овощи,горох,картлфель,огород,огурец,помидор,урожай,капуста,марковь помогите пожалуйста эти слова написать с передлогами

Автор: Гость