Дано: ABCD - параллелограмм BC=BD BD⊥AD _____________________ Найти: Все углы
Математика
Дано: ABCD - параллелограмм BC=BD BD⊥AD _____________________ Найти: Все углы
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Угол D=135 Угол С=45 Угол В=135 Угол А=45
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