Решить уравнение ( 4-8) ( срочно пожайлуста)
Алгебра
Решить уравнение ( 4-8) ( срочно пожайлуста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу пояснить))) перекрестным умножением решать))))
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