Составьте сказку про числа . Желательно не длинную.
Русский язык
Составьте сказку про числа . Желательно не длинную.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил король. Была у него жена и 8 детей. 5 детей носили платья и длинные косы, значит у него было 5 дочек, сколько тогда было сыновей?
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