Рабочие должны посадить 350 саженцев кустов. В первый день они посадили одну седьмую часть всех саженцев. Это в 2 раза меньше, чем во второй день. Сколько саженцев нужно посадить во 2 день? С РЕШЕНИЕМ ПОЖАЛУЙСТО!!!

Математика

Рабочие должны посадить 350 саженцев кустов. В первый день они посадили одну седьмую часть всех саженцев. Это в 2 раза меньше, чем во второй день. Сколько саженцев нужно посадить во 2 день? С РЕШЕНИЕМ ПОЖАЛУЙСТО!!!

Автор: Гость