Рабочим надо отремонтировать 60 км дороги. За первый день они отремонтировали шестую долю дороги , за второй день ---- пятую долю того, что осталось. Сколько километров дороги отремонтировали рабочие за второй день?

Математика

Рабочим надо отремонтировать 60 км дороги. За первый день они отремонтировали шестую долю дороги , за второй день ---- пятую долю того, что осталось. Сколько километров дороги отремонтировали рабочие за второй день?

Автор: Гость