Рабочим надо отремонтировать 60 км дороги. За первый день они отремонтировали шестую долю дороги , за второй день ---- пятую долю того, что осталось. Сколько километров дороги отремонтировали рабочие за второй день?
Математика
Рабочим надо отремонтировать 60 км дороги. За первый день они отремонтировали шестую долю дороги , за второй день ---- пятую долю того, что осталось. Сколько километров дороги отремонтировали рабочие за второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение - 606=10 км отремонтировали рабочие за 1-ый день дороги. 60-10=50 км дороги рабочим отремонтировать осталось. 505=10 км рабочие отремонтировали за 2-ой день. Ответ - во 2-ой день рабочие отремонтировали 10 км дороги. Удачи)
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