Работа номер один по математике седьмой вариант, помогите срочно 6 класс
Математика
Работа номер один по математике седьмой вариант, помогите срочно 6 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)после сокращения 1X2 /5X3=2/15 3)1800:100=18 1% 18X30=540р 1800-540=1260р 5) l=2πr длина окружности 24=2X3Xr 6r=24 r=4 площадь круга S=πr²=3X4²=48
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