Туристы плыли на байдарке по реке со скоростью 6 км/ч и были в пути 4 часа.Обратно они возвращались на катере,который шёл со скоростью 12 км/ч.Сколько времени туристы затратили на обратный путь???
Математика
Туристы плыли на байдарке по реке со скоростью 6 км/ч и были в пути 4 часа.Обратно они возвращались на катере,который шёл со скоростью 12 км/ч.Сколько времени туристы затратили на обратный путь???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6км/ч × 4ч = 24 км - весь путь 24км ÷ 12 км/ч = 2 часа - затратили туристы на обратный путь.
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