Туристы плыли на байдарке по реке со скоростью 6 км/ч и были в пути 4 часа.Обратно они возвращались на катере,который шёл со скоростью 12 км/ч.Сколько времени туристы затратили на обратный путь???

Математика

Туристы плыли на байдарке по реке со скоростью 6 км/ч и были в пути 4 часа.Обратно они возвращались на катере,который шёл со скоростью 12 км/ч.Сколько времени туристы затратили на обратный путь???

Автор: Гость