Как характеризует Данилушку отношение к миру окружающей природы
Литература
Как характеризует Данилушку отношение к миру окружающей природы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как доброго, чуткого человека, способного видеть прекрасное в окружаещем его мире
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