Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Первый самолёт был в воздухе 4ч, второ?? 6 ч. Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго.Какое расстояние пролетел каждый самолёт?

Математика

Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Первый самолёт был в воздухе 4ч, второ?? 6 ч. Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго.Какое расстояние пролетел каждый самолёт?

Автор: Гость