Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Первый самолёт был в воздухе 4ч, второ?? 6 ч. Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго.Какое расстояние пролетел каждый самолёт?
Математика
Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Первый самолёт был в воздухе 4ч, второ?? 6 ч. Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго.Какое расстояние пролетел каждый самолёт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6-4=2(ч) 2)1400÷2=700(км/ч) скорость самолёта 3)700×4=2800(км) пролетел 1 самолёт 4)700×6=4200(км) пролетел 2 самолёт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
2) Рассчитайте объём водорода (н.у.), полученного при взаимодействии 48г магния с избытком серной кислоты. 3) Рассчитайте объем углекислого газа,...
Математика
Биология