Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Первый самолёт был в воздухе 4ч, второ?? 6 ч. Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго.Какое расстояние пролетел каждый самолёт?

Математика
Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Первый самолёт был в воздухе 4ч, второ?? 6 ч. Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго.Какое расстояние пролетел каждый самолёт?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6-4=2(ч) 2)1400÷2=700(км/ч) скорость самолёта 3)700×4=2800(км) пролетел 1 самолёт 4)700×6=4200(км) пролетел 2 самолёт
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