2) Рассчитайте объём водорода (н.у.), полученного при взаимодействии 48г магния с избытком серной кислоты. 3) Рассчитайте объем углекислого газа, который выделится при взаимодействии 23г карбоната калия, содержащего 10% примес...

Химия

2) Рассчитайте объём водорода (н.у.), полученного при взаимодействии 48г магния с избытком серной кислоты. 3) Рассчитайте объем углекислого газа, который выделится при взаимодействии 23г карбоната калия, содержащего 10% примесей, с избытком соляной кислоты

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