2) Рассчитайте объём водорода (н.у.), полученного при взаимодействии 48г магния с избытком серной кислоты. 3) Рассчитайте объем углекислого газа, который выделится при взаимодействии 23г карбоната калия, содержащего 10% примес...
Химия
2) Рассчитайте объём водорода (н.у.), полученного при взаимодействии 48г магния с избытком серной кислоты. 3) Рассчитайте объем углекислого газа, который выделится при взаимодействии 23г карбоната калия, содержащего 10% примесей, с избытком соляной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m(Mg)=48г V(H2)-? 48г xл Mg+H2SO4-->MgSO4+H2 x=48*22,4/24=44,8 л 24г 22,4л Дано m(CaCO3)=23г w(примесей)=10% Масса чистого карбоната m=23*90/100=20,7г 20,7г xл CaCO3+2HCl-->CaCl2+CO2+H2O x=20,7*22,4/100=4,6л 100г 22,4л
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