Ответь те одним словом " Щелкунчик и Мышиный Король" 1) Подданные Щелкунчика 2) Ке?? был дядя Дроссельмейер в своей сказочной истории? 3) Имя брата Мари 4) Причина вражды Мышильды и Короля
Литература
Ответь те одним словом " Щелкунчик и Мышиный Король" 1) Подданные Щелкунчика 2) Ке?? был дядя Дроссельмейер в своей сказочной истории? 3) Имя брата Мари 4) Причина вражды Мышильды и Короля
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1) куклы 2) часовщик Дроссельмейер 3) Фриц 4) королева Мышильда, мстила за родственников, убитых мышеловками
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