Как изменяется велечина количества теплоты выделяемая за еденицу времени в проводнике с постоянным электрическим сопротивлением при увеличении силы тока в 4 раза А) Уменьшится в 4 раза Б) Увеличится в 2 раза В) Увеличится в 4 р...

Физика

Как изменяется велечина количества теплоты выделяемая за еденицу времени в проводнике с постоянным электрическим сопротивлением при увеличении силы тока в 4 раза А) Уменьшится в 4 раза Б) Увеличится в 2 раза В) Увеличится в 4 раза Г) Увеличится в 16 раз Д) Среди А-Г нет правильных ответов

Автор: Гость