Как изменяется велечина количества теплоты выделяемая за еденицу времени в проводнике с постоянным электрическим сопротивлением при увеличении силы тока в 4 раза А) Уменьшится в 4 раза Б) Увеличится в 2 раза В) Увеличится в 4 р...
Физика
Как изменяется велечина количества теплоты выделяемая за еденицу времени в проводнике с постоянным электрическим сопротивлением при увеличении силы тока в 4 раза А) Уменьшится в 4 раза Б) Увеличится в 2 раза В) Увеличится в 4 раза Г) Увеличится в 16 раз Д) Среди А-Г нет правильных ответов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: По закону Джоуля- Ленца Q = Rt*I*I Если силу тока (I) увеличить в 4 раза, то формула будет выглядеть так: Q = Rt*4I * 4I =16 Rt*I*I, т.е. в 16 раз увеличится. Ответ:(Г) - увеличится в 16 раз.
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