Сочинение прообитателей морского дна 2 класс?

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Сочинение прообитателей морского дна 2 класс?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Подводный мир чрезвычайно разнообразен, постоянно открываются всё новы и и новые виды морских рыб и животных. На Земле обитает свыше 30 000 видов рыб, несcчетное количество моллюсков и ракообразных. Попробуем осветить небольшую их часть.    АКУЛЫ  — одни из самых грозных обитателей океана. Отсутствие костной ткани и жаберных крышек, особенности строения чешуи и многие другие признаки строения говорят об их древнем происхождении, что подтверждается палеонтологическими данными — возраст ископаемых останков первых акул определяется примерно 350 миллионами лет. Несмотря на примитивность организации, акулы — одни из самых совершенных хищных рыб океана.        
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