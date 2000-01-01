Плиз помогите мне надо срочно
Математика
Плиз помогите мне надо срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Д. 25*4=100 км 51:17=3м/мин 60:12=5м/мин 2*6=12км е. 84:12=7ч 5*16=80м 75*4=300км 250*8=2000м ж. 2*60*2=240м 20*1000:10=2000мин 5*60*1=300м 3*1000:5=600м/мин=0,6км/мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Основу формирования казахской народности составили племена европеоидного облик??: А)Гунны В)Барласы С)Андроновцы Д)Жалаиры Е)Мангыты?
Қазақ тiлi
Химия
Очистите химическим способом железный гвоздь от ржавчины считает что в состав рж??вчины входит оксид железа(3) и гидроксида железа(3)