По океану движется корабль, сила тяги винта которого уравновешена с сопротивлени??м воды, вследствие чего корабль движется равномерно - с постоянной по величине скоростью. Можно ли сказать, что это движение по инерции.
Физика
По океану движется корабль, сила тяги винта которого уравновешена с сопротивлени??м воды, вследствие чего корабль движется равномерно - с постоянной по величине скоростью. Можно ли сказать, что это движение по инерции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да можно потому что инерция это явление при котором скорость тела сохраняется а мы знаем что скорость тела сохраняется если F=0 или сумма сил = 0 для того чтобы понять почему это движение по ИНЕРЦИИ надо рассмотреть процеесс немного раньше 1) в начале Fтяг> Fc и скорость корабля увеличивается 2) при увеличении скорости Fc тоже увеличивается 3) при Fтяг=Fc скорость не меняется и вся работа двигателя идет на Ас Fтяг*S-Ас=0 тогда возникает вопрос а почему корабль движется ? Ответ ОН ДВИГАЕТСЯ ПО ИНЕРЦИИ ( потому что сумма сил F=0)
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