Характеристика Кукушки

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Кукушки относятся к отряду кукушкообразных. Длина их тела колеблется от пятнадцати до семидесяти сантиметров. Клюв немного загнут вниз, с гладкими краями. Хвост преимущественно длинный, ступенчатый, у некоторых видов - вильчатый. Четырехпалые ноги короткие (два пальца направлены назад, а два - вперед). Такое расположение пальцев является характерным для птиц, лазающих по деревьям. У наземных видов кукушек - ноги длинные. Плотное и короткое оперение обычно окрашено в неяркие цвета, такие как черный, коричневый, белый или серый. У большинства видов и самки и самцы имеют сходную окраску. Отряд кукушек распространен повсеместно, кроме Антарктиды, но больше всего их встречается в тропическом климате. Кукушки, которые обитают на территории бывшего СССР, все перелетные. Они улетают в Африку и Южную Азию. Некоторые виды кукушек - моногамны. Во время размножения они образуют пары, строят гнезда, насиживают яйца и выкармливают потомство. Более пятидесяти видов - полигамны. Они не строят гнезд, не насиживают яиц, а просто подкладывают их в гнезда других видов птиц. Это называется гнездовым паразитизмом. Между паразитическими и непаразитическими видами существует целый ряд постепенных переходов. Например, некоторые кукушки иногда подкладывают яйца в гнезда птиц своего вида, некоторые откладывают яйца в чужие гнезда, но при этом сами насиживают и выкармливают птенцов, некоторые виды, населяющие Африку, подбрасывают яйца в чужие гнезда, птица - хозяин насиживает их и выкармливает, а когда кукушата вылетают из гнезда, их подкармливают родители - кукушки. У паразитических видов кукушек яйца по форме и окраске очень похожи на яйца птиц - хозяев или отличаются от них совсем незначительно. Сроки размножения у таких видов совпадают с периодом размножения тех птиц, которым потом подкладываются яйца. Обычно яйца подбрасываются в гнезда с незаконченной кладкой, но бывает и по другому. Если кладка уже закончена, кукушка выбрасывает из гнезда одно или несколько яиц, освобождая таким образом место для своего яйца. За сезон размножения паразитическая кукушка может отложить от десяти до двадцати пяти яиц. У непаразитических видов кукушек насиживание длится около трех недель. В насиживании принимают участие оба родителя. У паразитических видов, у их большинства, период эмбрионального развития длится 11 - 15 дней. У некоторых видов, развитие кукушат совпадает с развитием птенцов птицы - хозяина. В этом случае все птенцы благополучно покидают гнездо. У других видов, кукушата растут быстрее. Они перегоняют птенцов хозяев в росте и перехватывают всю пищу, обрекая таким образом других на голодную смерть. Еще существуют виды, у которых вылупившийся кукушонок сразу выбрасывает из гнезда других птенцов и таким образом избавляется от конкурентов. У всех кукушек птенцы вылупляются слепыми и голыми. У паразитических видов уже через три недели птенцы покидают гнезда и перелетают с ветки на ветку. У непаразитических видов это происходит только через пять недель после вылупления. Питаются кукушкообразные животной пищей, насекомыми, личинками, пауками, некоторые виды поедают птичьи яйца, птенцов, пресмыкающихся, земноводных и мелких млекопитающих.