Какие факторы в жизни подростка могут привести к более раннему вступлению в половую связь
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Какие факторы в жизни подростка могут привести к более раннему вступлению в половую связь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.неблагоприятные условия жизни 2.влияние на ребенка "плохой компании" 3.необразованность ребенка в половой области 4.попытка самоутвердиться среди сверстников и показаться более взрослым
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