Старые часы отстают на 20 секунд. На какое время отстанут часы за одни сутк.

Математика
Старые часы отстают на 20 секунд. На какое время отстанут часы за одни сутк.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23ч:59м:40с Вот как-то так.
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