Старые часы отстают на 20 секунд. На какое время отстанут часы за одни сутк.
Математика
Старые часы отстают на 20 секунд. На какое время отстанут часы за одни сутк.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23ч:59м:40с Вот как-то так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Камень объемом 3005 см, находится в воде, плотность которой 1000 КР / м3. Определите выт??лкивающие силу, действующую на камень.
Русский язык
Русский язык
Спешите словосочетания вставляя пропущенные буквы в окончаниях прилагательных.Составьте несколько предложений Укажите синтаксическую роль прилагате...