Сделай фонетически разбор слова мүғалем
Қазақ тiлi
Сделай фонетически разбор слова мүғалем
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Гость:
Мұғалім - 3 буын м - дауыссыз, үнді. ү - дауысты, жуан, еріндік, қысан. ғ - дауыссыз, ұяң. а - дауысты, жуан, езулік, ашық. л - дауыссыз, үнді. і - дауысты, жіңішке, езулік, қысан. м - дауыссыз, үнді. --------------------------------- 7 дыбыс, 7 əріп.
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