Сделай фонетически разбор слова мүғалем

Гость: Гость:

Мұғалім - 3 буын м - дауыссыз, үнді. ү - дауысты, жуан, еріндік, қысан. ғ - дауыссыз, ұяң. а - дауысты, жуан, езулік, ашық. л - дауыссыз, үнді. і - дауысты, жіңішке, езулік, қысан. м - дауыссыз, үнді. --------------------------------- 7 дыбыс, 7 əріп.