Очистите химическим способом железный гвоздь от ржавчины считает что в состав рж??вчины входит оксид железа(3) и гидроксида железа(3)

Химия

Очистите химическим способом железный гвоздь от ржавчины считает что в состав рж??вчины входит оксид железа(3) и гидроксида железа(3)

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