Очистите химическим способом железный гвоздь от ржавчины считает что в состав рж??вчины входит оксид железа(3) и гидроксида железа(3)
Химия
Очистите химическим способом железный гвоздь от ржавчины считает что в состав рж??вчины входит оксид железа(3) и гидроксида железа(3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Использованием щавелевой кислоты.
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