Применить нужную формулу, выполнить умножение (х+5)(х²-5х+25)
Математика
Применить нужную формулу, выполнить умножение (х+5)(х²-5х+25)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это сумма кубов x³+125
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