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Туплю ну решите -24/30 -1,2
Математика
Туплю ну решите -24/30 -1,2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-24:30= - 0,8 -0,8-1,2= -2 , т.к минус остается ,но числа складываются
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