Помогите пожалуйстаа!!! В дни, когда над сонным морем Духота и тишина, В отуман??нном просторе Еле движется волна. Если ж вдруг дохнет над бездной Ветер, грозен и могуч, Закипит волна грознее Надвигающихся туч, ...

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Помогите пожалуйстаа!!! В дни, когда над сонным морем Духота и тишина, В отуман??нном просторе Еле движется волна. Если ж вдруг дохнет над бездной Ветер, грозен и могуч, Закипит волна грознее Надвигающихся туч, И помчится, точно в битву Разъяренный шпорой конь, Отражая в брызгах пены Молний солнечный огонь, И, рассыпавшись о скалы, Изомнет у берегов Раскачавшиеся перья Прошумевших тростников. указать части речи! напишите подробно пожалуйста !!

Автор: Гость