Найдите пересечение, объединение и дополнение множеств С и Д если: С={а, б. в, г, д, е}, Д={а, г, в}. Ответ покажите с помощью кругов Эйлера

Математика

Найдите пересечение, объединение и дополнение множеств С и Д если: С={а, б. в, г, д, е}, Д={а, г, в}. Ответ покажите с помощью кругов Эйлера

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