Найдите пересечение, объединение и дополнение множеств С и Д если: С={а, б. в, г, д, е}, Д={а, г, в}. Ответ покажите с помощью кругов Эйлера
Математика
Найдите пересечение, объединение и дополнение множеств С и Д если: С={а, б. в, г, д, е}, Д={а, г, в}. Ответ покажите с помощью кругов Эйлера
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Объед. (абвгде) перес.(авг) доп.(бде)
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