Предложения на слова: подушка , лужа , июнь , удочка ,дорога так чтоб эти слова являлись в предложении дополнениями

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Предложения на слова: подушка , лужа , июнь , удочка ,дорога так чтоб эти слова являлись в предложении дополнениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вечером начался сильный дождь утром он успокоился я вышел погулять и увидел большую лужу я позвалдружей и мы прыгали по лужам
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