Предложения на слова: подушка , лужа , июнь , удочка ,дорога так чтоб эти слова являлись в предложении дополнениями
Русский язык
Предложения на слова: подушка , лужа , июнь , удочка ,дорога так чтоб эти слова являлись в предложении дополнениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вечером начался сильный дождь утром он успокоился я вышел погулять и увидел большую лужу я позвалдружей и мы прыгали по лужам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Два самолёта летели с одинаковой скоростью. Первый самолёт был в воздухе 4ч, второ?? 6 ч. Первый самолёт пролетел на 1400 км меньше второго.Какое р...
Математика