Решите уравнение: номер 1314
Математика
Решите уравнение: номер 1314
Ответ(ы) на вопрос:
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1) приводим к общему знаменателю 6 и получаем это: 3x+15=18-2x X=3:5 То есть три пятых
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