Работа выхода электронов из цинка 4,2 эВ. А) Какой длине соответствует красная граница фотоэффекта для цинка? Б) Чему равно значение запирающего напряжения для фото электронов при облучении такой же длины волны?Работа выхода...

Физика
Работа выхода электронов из цинка 4,2 эВ. А) Какой длине соответствует красная граница фотоэффекта для цинка? Б) Чему равно значение запирающего напряжения для фото электронов при облучении такой же длины волны?Работа выхода электронов из лития 4,2эВ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
A) лямбда максимум=hc/A=6.63*10^(-34)*3*10^8/4.2*1.6*10^(-19)=2.95*10^(-7)
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