Радиостанция "европа-плюс" ведёт передачи на чистоте 106,2МГц . найдите длинну излуч??емой электромагнитной волны

Гость: Гость:

Дано: ν = 106,2 МГц = 106,2 ×10⁶ Гц (частота) c = 3×10⁸ м/с Найти: λ = ? Решение: λ = cT, Т =1/v T - период λ = с/ν = 3×10⁸м/с / 106,2 ×10⁶ Гц = 2,82 м Ответ: 2,82 м.