Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен 14. Найдите высоту этого треугольника
Геометрия
Радиус окружности, вписанной в равносторонний треугольник, равен 14. Найдите высоту этого треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота равностороннего треугольника - она же медиана. Медиана в точке пересечения медиан (центр окр.) делится в отношении 2:1. На радиус впис. окр. приходится 1 часть , а на всё остальное (радиус описанной окр.) приходится 2 части. Вся высота (медиана) равна 3*14=42.
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