Радиус окружности, вписанной в разносторонний треугольник, равен 12.Найдите высот?? этого треугольника

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Центры вписанной и описанной окружности в равностороннем треугольнике совпадают. Центр окружности делит высоту на два отрезка в отношении 2:1. Радиус вписанной окружности составляет третью часть высоты, т.е. , отсюда . Ответ:36.