Описать внешность телеведущего так, чтобы его легко узнали в классе

Литература
Описать внешность телеведущего так, чтобы его легко узнали в классе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максим Галкин рост-176 вес-средний Максим Галкин стал ведущим программы «Кто хочет стать миллионером?», после чего быстро обрел статус суперзвезды. Испробовал себя в роли певца. Пугачева и Галкин исполнили вместе песню «Будь или не будь». Снялся в роли Чижова в фильме «За двумя зайцами"

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