Описать внешность телеведущего так, чтобы его легко узнали в классе
Литература
Описать внешность телеведущего так, чтобы его легко узнали в классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Максим Галкин рост-176 вес-средний Максим Галкин стал ведущим программы «Кто хочет стать миллионером?», после чего быстро обрел статус суперзвезды. Испробовал себя в роли певца. Пугачева и Галкин исполнили вместе песню «Будь или не будь». Снялся в роли Чижова в фильме «За двумя зайцами"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Напишите небольшой рассказ на тему " По дороге в школу", используя данные ниже слова в качестве обстоятельств Сначала,потом,не спеша,по пути,круг...
Физика
1)какие из названных физических тел нельзя соединить путём сжатия? А.бруски пластилина Б.куски чугуна В.осколки стекла Г.капли воды 2)в ...
Обществознание