1)какие из названных физических тел нельзя соединить путём сжатия? А.бруски пластилина Б.куски чугуна В.осколки стекла Г.капли воды 2)в каких агрегатных состояниях могут находиться вещества? А.в газообразном Б.в парообр...

Физика

1)какие из названных физических тел нельзя соединить путём сжатия? А.бруски пластилина Б.куски чугуна В.осколки стекла Г.капли воды 2)в каких агрегатных состояниях могут находиться вещества? А.в газообразном Б.в парообразном В.в твердом Г.в мягком 3)определите ,в каком агренатном состоянии находятся вещество ,расположение молекул которого показано на рисунке? (Рисунок"тип три шарика и их много") А.в твёрдом Б.в жидком В.в газообразном Г.в парообразном 4)что относится к свойствам газа? А.не имеет постоянного объема Б.не имеет собственной формы В.малекулы газа,двигаясь во всех направлениях ,почти не притягиваются друг к другу Г.малекулы газа не расходятся на большие расстояния 5)механическое движение-это изменение положения тела: А.с течениемвремени Б.относительно других тел В.с течением времени относительно других тел Г.относительно центра земли 6)траектория -прямая линия в случае: А.подъема или спуска лифта Б.движение поезда вдоль платформы В.бега по пересеченной местности Г.бега лошади по ипподрому 7)выразите в единицах международной системы измерения скорость,равную 54км/ч А.0,0498 Б.49,8м В.498см Г.4980см

Автор: Гость