Решение сторон феодальной войны второй четверти 15 века

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Это была борьба за единовластие на Руси. Внешне она выглядела как конфликт между членами одной семьи за право быть главным в роду, право обладания Великокняжеским престолом. 25 февраля 1425 г. скончался великий князь Василий I Дмитриевич. Согласно его завещанию, составленному в 1423 г. , наследником великокняжеского престола становится его десятилетний сын Василий при регентстве княгини Софьи Витовтовны, ее отца великого князя литовского Витовта, а также князей Андрея и Петра Дмитриевичей. Права Василия II (1425?1462) на великое княжение сразу же оспорил его старший дядя - галицкий князь Юрий Дмитриевич. Талантливый полководец, заходивший "далече" в "татарские земли", имевший обширные владения (Галич, Звенигород, Руза, Вятка) , князь Юрий опирался в своих притязаниях на духовную грамоту Дмитрия Донского, которая предусматривала передачу власти старшему в роде, а не от отца к сыну. Перевес в борьбе за великое княжение Юрию Дмитриевичу, помимо обладания переживавшими экономический подъем землями и политического влияния в обширных регионах Северо-Восточной Руси, давало и то, что Василий II вступил на престол без санкции ордынских ханов.