Что озночает 10^? Помогите пожалуйста

Физика
Что озночает 10^? Помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10^3 это 10 в 3 степени =1000^ - степень=============

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