Тесовые крыши ужасно почернели (ПОДЧЕРКНУТЬ СОГЛАСНЫЕ КОТОРЫЕ ВСЕГДА ОБОЗНАЧАЮТ ТВЁРДЫЙ ЗВУК)

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Тесовые крыши ужасно почернели (ПОДЧЕРКНУТЬ СОГЛАСНЫЕ КОТОРЫЕ ВСЕГДА ОБОЗНАЧАЮТ ТВЁРДЫЙ ЗВУК)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тесовые кры(ш)и у(ж)асно почернели. (ш, ж-всегда твёрдые)
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