Придумай рассказ на тему Остаться у разбитого корыта сначала Определи о чем ты бу??ешь писать на тему школьная жизнь Дружба отношения в семье кто будет твоим главным героем какого события лежат в основе твоего рассказа помогите

Гость: Гость:

Тема: хотела много, а осталась ни с чем. В одном маленьком городке жила девочка, которую звали Галя. Она была очень хитрой, но до безумия красивой. В обычный школьный день ей сразу два мальчика признались в симпатии и она не хотела выбирать и не отказала в симпатии двоим. Сидя у окна она размышляла: "Вот мне нравится Ванька, а Андрей очень добрый, а я скажу двоим что они мне нравятся и тогда если кто то из них полюбит другую девочку, то меня будет любить второй!". - и сделала она так. На следующий день мальчики узнали что она обоих их решила оставить себе и задумали её разыграть. Они позвали её оба гулять и сами не пришли и она ждала-ждала их, ждала час, второй, третий, расплакалась и убежала, а на следующий день ей два мальчика отказала в симпатии и осталась она у разбитого корыта!