6 целых 13/16 + (5 целых 3/8 - 2 целых 11/12 СРОЧНО!!!!!!!!!!!

Математика
6 целых 13/16 + (5 целых 3/8 - 2 целых 11/12 СРОЧНО!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 13/16 + 5 3/16 = 12 11 12/12 - 2 11/12 = 9 1/12
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