Rакие преимущества малого бизнеса по сравнению с бизнесом крупнымamp;

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Уставной капитал меньше, мобильность, возможность к скорой адаптации и смене направления, различные субсидирования и программы по поддержке. В общем, относительная свобода выбора. Когда крупный бизнес требует колосальных затрат на свое становление, и прежде всего, на поддержание. Отличие же между ними в том что малый бизнес работает как бы на себя и влияет на экономику, оказывая услуги и охватывая практически любых потребителей которое он может обслужить, т. е. косвенно. Вывод: меньший объем инвестиций)