Расчитайте лбьем(л) оксида углерода массой 100г. Запишите уравнения реакции получе??ия данного оксида горением бутана(С4H10)

Химия
Расчитайте лбьем(л) оксида углерода массой 100г. Запишите уравнения реакции получе??ия данного оксида горением бутана(С4H10)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O n(CO2) = 100 г : 44 г/моль = 2,27 моль V(CO2) = 2,27 моль * 22,4 л/моль = 50,848 л 
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