Расчитайте лбьем(л) оксида углерода массой 100г. Запишите уравнения реакции получе??ия данного оксида горением бутана(С4H10)
Химия
Расчитайте лбьем(л) оксида углерода массой 100г. Запишите уравнения реакции получе??ия данного оксида горением бутана(С4H10)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2C4H10 + 13O2 = 8CO2 + 10H2O n(CO2) = 100 г : 44 г/моль = 2,27 моль V(CO2) = 2,27 моль * 22,4 л/моль = 50,848 л
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