Расчитайте массовые доли веществ в хлориде кальция CaCI2
Химия
Расчитайте массовые доли веществ в хлориде кальция CaCI2
Ответ(ы):
Гость:
M (CaCl2)= 35+70=105 г/моль Ca (35/105*100%=33% Cl (70/105*100%=66%
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